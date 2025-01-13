Президент «Амкала» Герман: «Сыграть с «Зенитом» или «Спартаком» интереснее, чем со сборной России»
Герман Эль Класико заявил, что хотел бы сыграть с «Зенитом» и «Спартаком».
«Хотелось бы сыграть либо с «Зенитом», либо со «Спартаком». Мне кажется, это даже интереснее, чем со сборной России. Вопрос личного ощущения», – сказал президент «Амкала».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: твич Германа
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