Президент «Амкала» Герман: «Сыграть с «Зенитом» или «Спартаком» интереснее, чем со сборной России»

Герман Эль Класико заявил, что хотел бы сыграть с «Зенитом» и «Спартаком».

«Хотелось бы сыграть либо с «Зенитом», либо со «Спартаком». Мне кажется, это даже интереснее, чем со сборной России. Вопрос личного ощущения», – сказал президент «Амкала ».