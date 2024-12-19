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«Ты сказал, что тебе плевать на нас, на клуб и на тренерский штаб». Президенты 2Drots о Гудае

Некит и Жека объяснили, почему не поздравили Гудая с победой на MFA 2024.

Некит: «Тот разговор в Норильске послужил тому, что мне было тяжело тебе написать. Ты для меня раскрылся с другой стороны. Я не думал, что ты можешь сказать такие слова».

Жека: «Ты сказал: «Мне ##### [плевать] на президентов, на клуб и на тренерский штаб. Единственное, на кого мне не ##### – на пацанов».

Гудай: «Я играю за команду и за себя. Я не говорю, что мне ##### на Викторовича. Если он скажет: «Если вы проиграете, то я уйду», то мне ничего не будет от этого, никак не заведет».

Некит: «Мы не просто так тебя не поздравили. Если бы мы просто закончили Кубок Лиги, ты улетел, и у нас не было никаких разговоров о контракте – это одна реальность. Но тут есть контекст».

Гудай: «Ты как будто бы на камеру накидываешь. Это ##### [ерунда] полнейшая, бред вообще.

Вы спросили, за что я играю. Я сказал, что не за вас, не за тренера, а за пацанов и за себя».

Гудай перешел в ФК «10» из 2Drots.

Напомним, Гудай стал лучшим защитником 2024 года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал 2Drots
logoНекит 2Drots
logo«Гудай» Денис Гудаев
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logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
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