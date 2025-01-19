Газдан о доходе в месяц для комфортной жизни: «500 тысяч рублей»
Артур Газданов рассказал, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни.
«Сейчас, чтобы в Москве себя нормально чувствовать, мне нужно 500 тысяч рублей.
Сразу 100 тысяч вычитай за съем квартиры. Машины нет, но что-то надо откладывать. Поесть, сходить покушать где-то», – рассказал хавбек 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Эдамса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем