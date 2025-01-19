Газдан о доходе в месяц для комфортной жизни: «500 тысяч рублей»

Артур Газданов рассказал, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни.

«Сейчас, чтобы в Москве себя нормально чувствовать, мне нужно 500 тысяч рублей.

Сразу 100 тысяч вычитай за съем квартиры. Машины нет, но что-то надо откладывать. Поесть, сходить покушать где-то», – рассказал хавбек 2Drots.