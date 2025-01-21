Погба заявил, что не хочет играть в России. На него выходил медиафутбольный клуб «БроукБойз»
В марте 2024 года медиафутбольный клуб «БроукБойз» пригласил француза в клуб, отправив ему письмо в инстаграме. Чемпиону мира предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр.
В декабре «Торпедо» рассматривало приглашение Погба в клуб.
«Сейчас мне гораздо лучше. Я нашел время для себя. Мое физическое состояние зависело от психологического. После всего случившегося было довольно тяжело, справиться с этим было непросто. Бывает, что психологически ты в порядке, но физическое состояние не соответствует. Однако сейчас все хорошо.
У меня есть предложения. Есть интересные, есть не очень. Например, был вариант с Россией, но у меня таких намерений нет», – заявил бывший хавбек «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.
Он добавил, что хотел бы перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов: «Если появится вариант, почему бы и нет? Всегда хочется играть за сильнейшие клубы. Но все зависит не только от меня, но и от многих других вещей».
В марте у Поля Погба завершится дисквалификация за употребление допинга.
В ноябре полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.
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