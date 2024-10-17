  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Погба утверждает, что не употреблял допинг намеренно: «Я не жулик, хотя и не умею проигрывать. Мне нравится побеждать честно, и люди это знают»
2

Погба утверждает, что не употреблял допинг намеренно: «Я не жулик, хотя и не умею проигрывать. Мне нравится побеждать честно, и люди это знают»

Поль Погба утверждает, что не стал бы принимать допинг намеренно.

Полузащитник успешно обжаловал в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – срок бана сократили до 18 месяцев. При этом экспертная комиссия установила факт нарушений в результате ошибочного приема добавки, прописанной врачом, и посчитала, что футболисту следовало «проявить большую осторожность».

– Вы можете подтвердить на сто процентов, что никогда не принимали никаких препаратов, повышающих работоспособность? Мы видим вас на поле настоящим?

– Люди знают меня. Когда они увидели, что произошло, то поняли, что это все было неспроста. Это чистая правда. Я могу назвать себя честным.

Я не жулик, я человек, который любит свой спорт и любит игру. Мне не нравится жульничать, я люблю побеждать честно. Люди это знают. Я не умею проигрывать, но я не обманщик, – сказал полузащитник «Ювентуса».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЮвентус
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
logoдопинг
logoПоль Погба
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия сыграет с Брунеем в Сочи 15 ноября, с Сирией – 19-го в Волгограде («Матч ТВ»)
2 минуты назад
Лапорта про оппозицию: «Барселона» – лучший клуб Европы. Апокалиптические заявления ошибочны, многие барселонцы считают, что цель этих людей – испортить хороший момент»
5 минут назад
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
111 минут назадСпецпроект
Холанд бегает быстрее всех в «Ман Сити», ван де Вен – в АПЛ. Эрлинг прошел пешком больше всех в лиге
625 минут назад
Бекхэм включил Роналдо, Зидана, Мальдини, Роберто Карлоса и Кина в команду для игры 5 на 5
641 минуту назад
Лукаку об упущенных моментах с Хорватией на ЧМ-2022: «Я плакал каждый день целую неделю, был сломлен морально и физически. Анри звонил мне по три раза в день – он знает, каково это»
751 минуту назад
Аршавин о словах Черчесова про казахский язык: «Любая страна трепетно относится к своей истории, культуре, казахи не исключение. Саламыч просто такой человек, надо принимать его как есть»
1754 минуты назад
«МЮ» может назначить Франка из «Брентфорда» в случае увольнения тен Хага. Томас – главный кандидат (Daily Mail)
3156 минут назад
Орлов не уверен, что Барко играл бы в основе «Зенита»: «Вендел сильнее и лучше в обороне, есть Глушенков. Для «Спартака» Эсекиель – системообразующий футболист»
21сегодня, 15:59
«Роналду бесился, когда мы говорили ему, что настоящий номер 7 – это Бекхэм. Мы часто доставали его». Фердинанд о Криштиану в «МЮ»
35сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Комиссия РПЛ не выявила проблем с полем на «Самара-Арене». Ближайшие матчи пройдут штатно («Матч ТВ»)
117 минут назад
Захарян провел часть тренировки в общей группе «Сосьедада». Хавбек еще не играл в этом сезоне
37 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Чайка» против «Знамени Труда»
16сегодня, 16:00Live
Баэна интересен «Атлетико» и некоторым топ-клубам АПЛ. Хавбек «Вильярреала» оценивается в 50 млн евро
4сегодня, 15:06
У Зелиньского растяжение мышц бедра. Хавбек «Интера» вернулся с травмой из сборной Польши
3сегодня, 14:47
«Ювентус» и «Интер» работают над трансфером Дэвида из «Лилля». Контракт форварда истекает в 2025-м и не будет продлен, «Барса» следит за ситуацией
6сегодня, 14:35
Аморим о возможном назначении в «Сити»: «У нас с Вианой разные пути. Если он перешел, не значит, что я тоже»
1сегодня, 14:02
Игроки, тренеры и боссы «Зенита» и ЦСКА попали в список «Миротворца» – из-за акции с детьми участников боевых действий
38сегодня, 12:14
«Оренбург» принимает «Крылья Советов». Поддержите команду в домашнем матче против самарцев!
1сегодня, 12:00Реклама
Грановская выложила фото с Тухелем и кубком ЛЧ: «Томас знает толк в трофеях. Поздравляю его и сборную Англии, ЧМ-2026 стал еще интереснее»
17сегодня, 11:27Фото