Погба утверждает, что не употреблял допинг намеренно: «Я не жулик, хотя и не умею проигрывать. Мне нравится побеждать честно, и люди это знают»

Поль Погба утверждает, что не стал бы принимать допинг намеренно.

Полузащитник успешно обжаловал в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – срок бана сократили до 18 месяцев. При этом экспертная комиссия установила факт нарушений в результате ошибочного приема добавки, прописанной врачом, и посчитала, что футболисту следовало «проявить большую осторожность».

– Вы можете подтвердить на сто процентов, что никогда не принимали никаких препаратов, повышающих работоспособность? Мы видим вас на поле настоящим?

– Люди знают меня. Когда они увидели, что произошло, то поняли, что это все было неспроста. Это чистая правда. Я могу назвать себя честным.

Я не жулик, я человек, который любит свой спорт и любит игру. Мне не нравится жульничать, я люблю побеждать честно. Люди это знают. Я не умею проигрывать, но я не обманщик, – сказал полузащитник «Ювентуса ».