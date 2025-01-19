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  • Президент Медиалиги Осипов о победе Махачева: «Была полная доминация Ислама. Ему под силу стать чемпионом в двух весовых категориях»
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Президент Медиалиги Осипов о победе Махачева: «Была полная доминация Ислама. Ему под силу стать чемпионом в двух весовых категориях»

Николай Осипов высказался о победе Ислама Махачева над Ренато Мойкано на UFC 311.

«В бою была полная доминация Ислама. Каким бы Мойкано не был молодцом с хорошей победной серией, но, очевидно, что он совершенно не соответствует Исламу по уровню. Так что у меня не было сомнений, что Махачев побьет рекорд в своем весе по количеству защит.

Мне кажется, что он проведет в своем весе максимум еще один бой, с тем же Царукяном, когда тот восстановится, а после будет переходить на другой вес и пытаться стать человеком, который возьмет пояс в двух разных весовых категориях. Это ему по силу, и если это произойдет, то тогда он лишь сильнее укрепится в истории смешанных единоборств», – сказал президент Winline Медиалиги.

Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Россиянин провел четвертую защиту титула UFC.

Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoUFC
logoWinline Медиалига
logoИслам Махачев
logoАрман Царукян
logoРенато Мойкано
Махачев - Мойкано
logoНиколай Осипов
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