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Ислам Махачев защитил пояс UFC в легком весе четвертый раз подряд. Обошел Хабиба и стал рекордсменом дивизион

На UFC 311 в Инглвуде прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано.

Для Махачева это четвертая подряд успешная защита титула. Это рекордный показатель для легкого веса.

По количеству защит Махачев обошел Хабиба Нурмагомедова, который трижды защищал пояс.

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70 фактов об Исламе Махачеве

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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UFC 311
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