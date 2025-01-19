Ислам Махачев защитил пояс UFC в легком весе четвертый раз подряд. Обошел Хабиба и стал рекордсменом дивизион

На UFC 311 в Инглвуде прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано .

Для Махачева это четвертая подряд успешная защита титула. Это рекордный показатель для легкого веса.

По количеству защит Махачев обошел Хабиба Нурмагомедова , который трижды защищал пояс.

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