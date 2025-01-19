Ислам Махачев защитил пояс UFC в легком весе четвертый раз подряд. Обошел Хабиба и стал рекордсменом дивизион
На UFC 311 в Инглвуде прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано.
Для Махачева это четвертая подряд успешная защита титула. Это рекордный показатель для легкого веса.
По количеству защит Махачев обошел Хабиба Нурмагомедова, который трижды защищал пояс.
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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