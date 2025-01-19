Царукян поздравил Двалишвили с победой: «Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе»
«Поздравляю, Мераб! Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе
Поздравляю Ислама с победой. Держи голову выше, Умар – лучшие дни впереди!» – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова в соглавном бою UFC 311, а Махачев задушил Ренато Мойкано.
Ислам Махачев: «Кое-кому повезло, что его здесь не было»
Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
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