Царукян поздравил Двалишвили с победой: «Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе»

«Поздравляю, Мераб! Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе

Поздравляю Ислама с победой. Держи голову выше, Умар – лучшие дни впереди!» – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян .

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова в соглавном бою UFC 311, а Махачев задушил Ренато Мойкано .

Ислам Махачев: «Кое-кому повезло, что его здесь не было»

Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили