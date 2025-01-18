«Амкал» на три головы выше всех по всем компонентам. Виталик – молодец». Экс-тренер «Черноморца» Гаранин о Панове

Вадим Гаранин высказался об «Амкале».

«За медиафутболом не следил. Смотрел «Амкал» в Кубке, потому что общаемся с Виталиком [Пановым ] в академии РФС. Я его уважаю, из-за этого стал смотреть. Команда дисциплинированная, идейная, структурная.

У нас сейчас появилась новая программа, которая по ходу последних игр дает информацию о плюсах и минусах футболистов и командных взаимодействий. Нам разобрали наши игры и сравнили со всеми командами Медиалиги .

«Амкал » на три головы выше всех по всем компонентам. Это к тому, что Виталик – молодец», – сказал Гаранин.

31 декабря Гаранин был назначен главным тренером Lit Energy . Ранее он работал в «Черноморце», «Сочи» и «Енисее».