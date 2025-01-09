Хантер завершил просмотр в «Амкале» из-за подготовки к бою со Стронгом
«В идеальном мире видел и участие в футболе, и подготовку к бою. Реальная же картина оказалось несколько иной. Очень непросто отдавать полностью себя в двух направлениях одновременно чисто физически, о чем мне в момент и напомнил мой организм.
Сегодня посетил тренировку «Амкала» с целью поделиться об этом собственно с Николаичем и Германом. Приятно было само приглашение, так же и приятно было увидеть понимание в сложившейся ситуации.
Свято место пусто не бывает, отлично это понимаю, но и давать заднюю относительно поединка не в моих жизненных принципах. Дверь не закрываем, посмотрим как сложится все в ближайшем будущем», – заявил форвард.
Ранее Хантер высутпал за Lit Energy и покинул клуб после завершения Winline Кубка Медиалиги.
15 февраля Хантер проведет с капитаном «Народной Команды» Стронгом по правилам кикбоксинга.
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