Маврин – новая десятка «Амкала». Раньше номер принадлежал капитану команды Сибскане
Василий Маврин получил 10-й номер в «Амкале».
Василию Маврину отдали 10-й номер в «Амкале».
Ранее клуб проводил опрос, кому отдать номер, который освободил Сибскана, завершивший карьеру.
Ряба будет выступать под 8-м, который раньше принадлежал Герману.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
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