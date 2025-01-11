Маврин – новая десятка «Амкала». Раньше номер принадлежал капитану команды Сибскане

Василий Маврин получил 10-й номер в «Амкале».

Василию Маврину отдали 10-й номер в «Амкале ».

Ранее клуб проводил опрос, кому отдать номер, который освободил Сибскана , завершивший карьеру.

Ряба будет выступать под 8-м, который раньше принадлежал Герману .