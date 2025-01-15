Струнин предложил Крапу заменить Володю XXL в поединке на турнире Fight Nights. Даниил ответил: «Слишком дорого будет»

Игорь Струнин бросил вызов Крапу.

Володя XXL вчера отказался от поединка против Струна на турнире Fight Nights .

«За сегодня мне успели предложить десяток новых соперников: Авет, Ярош , Арс и даже полутяж Арчи . Но если говорить о моих предпочтениях, то дайте мне грозу официанток Крапа .

В той истории на поле я заступился за своего друга. Не хочет ли Крап заступиться за своего?» – написал Струнин.

Даниил ответил: «Слишком дорого будет».

«Долги, что ли, все раздал?!» – отреагировал на сообщение игрока «Родины Медиа » Струнин.