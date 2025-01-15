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Струнин предложил Крапу заменить Володю XXL в поединке на турнире Fight Nights. Даниил ответил: «Слишком дорого будет»

Игорь Струнин бросил вызов Крапу.

Володя XXL вчера отказался от поединка против Струна на турнире Fight Nights.

«За сегодня мне успели предложить десяток новых соперников: Авет, Ярош, Арс и даже полутяж Арчи. Но если говорить о моих предпочтениях, то дайте мне грозу официанток Крапа

В той истории на поле я заступился за своего друга. Не хочет ли Крап заступиться за своего?» – написал Струнин.

Даниил ответил: «Слишком дорого будет».

«Долги, что ли, все раздал?!» – отреагировал на сообщение игрока «Родины Медиа» Струнин.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Игоря Струнина
Александр Ярош
logoFight Nights
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logo«Крап» Даниил Крапивников
logo«Арчи» Артур Бегларян
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logoИгорь Струнин
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