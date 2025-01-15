Струнин предложил Крапу заменить Володю XXL в поединке на турнире Fight Nights. Даниил ответил: «Слишком дорого будет»
Игорь Струнин бросил вызов Крапу.
Володя XXL вчера отказался от поединка против Струна на турнире Fight Nights.
«За сегодня мне успели предложить десяток новых соперников: Авет, Ярош, Арс и даже полутяж Арчи. Но если говорить о моих предпочтениях, то дайте мне грозу официанток Крапа.
В той истории на поле я заступился за своего друга. Не хочет ли Крап заступиться за своего?» – написал Струнин.
Даниил ответил: «Слишком дорого будет».
«Долги, что ли, все раздал?!» – отреагировал на сообщение игрока «Родины Медиа» Струнин.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Игоря Струнина
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