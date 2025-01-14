Володя XXL отказался от боя со Струниным на турнире Fight Nights
Володя XXL снялся с боя с Игорем Струниным.
«Я отказываюсь от боя.
Для меня кикбоксинг оказался тяжелее, чем футбол. Не хочу рисковать своим здоровьем и ставить свою жизнь под угрозу.
Еще раз извиняюсь перед организаторами и своим оппонентом», – сказал игрок «Родины Медиа».
Володя XXL должен был сразиться с полузащитником «Эгриси» Игорем Струниным.
15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты.
Известны шесть пар предстоящего турнира:
Хантер – Стронг
Эль Матадор – Мушвиг
Ренат Васиченко – Владимир Воробьев
Шиша – Сослан Дзалаев
Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев
Данила Кравченко – Константин Морозов
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Володи XXL
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