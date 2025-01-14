Володя XXL отказался от боя со Струниным на турнире Fight Nights

Володя XXL снялся с боя с Игорем Струниным.

«Я отказываюсь от боя.

Для меня кикбоксинг оказался тяжелее, чем футбол. Не хочу рисковать своим здоровьем и ставить свою жизнь под угрозу.

Еще раз извиняюсь перед организаторами и своим оппонентом», – сказал игрок «Родины Медиа».

Володя XXL должен был сразиться с полузащитником «Эгриси» Игорем Струниным.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights . Формат боев: пять раундов по две минуты.

Известны шесть пар предстоящего турнира:

Хантер – Стронг

Эль Матадор – Мушвиг

Ренат Васиченко – Владимир Воробьев

Шиша – Сослан Дзалаев

Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев

Данила Кравченко – Константин Морозов