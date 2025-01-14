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Гаджиев о решении Володи XXL: «Через несколько дней успокоится. Это синдром человека, который пару раз получил и думает: «Нафиг мне это надо?»

Камил Гаджиев высказался о решении Володи XXL отказаться от боя.

«Это кокетство с аудиторией. Он, наверное, немного потренировался, словил нагрузки. Думаю, через несколько дней он успокоится, появятся силы. Мне кажется, это синдром человека, который пару раз получил и думает: «Нафиг мне все это надо?»

Я ему даже не звонил. У него хорошие финансовые условия, хорошая мотивация. Не хочу на него давить.

Я смотрю на все девять пар, и половину из этих людей в процессе может передумать. Чем ближе к бою, тем больше ответственности.

Я смотрел на Струнина на тренировке – он вообще не подарок. На вид божий одуванчик, но он достаточно злой пацан.

Неустойка Володи? Не великие деньги. Где-то в размере его зарплаты за месяц в «Родине Медиа» – 200-300 тысяч рублей. А как Володя XXL потом будет с этим жить? Вопрос», – сказал президент Fight Nights.

Сегодня Володя XXL заявил, что снимается с боя с Игорем Струниным.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Влажный футбол»
logoЭгриси
logoРодина Медиа
logoИгорь Струнин
logoWinline Медиалига
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoFight Nights
logoКамил Гаджиев
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