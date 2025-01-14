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Струнин: «Если бы у трусости были размеры, то размер трусости Володи вы знаете»

Игорь Струни высказался об отказе Володи XXL выходить на бой.

«Если бы у трусости были размеры, то размер трусости Володи вы знаете. Да все мы все знали, знали заранее.

Почти везде, где за прошедший месяц в моем присутствии заводились разговоры на тему этого боя, везде звучали сомнения людей: «А точно ли он окажется способен выйти на бой?» Не победить, не выступить достойно, а просто тупо доехать до арены и выйти на бой.

Ты не способен даже на это. Ты способен пьяной царицей шептать в микрофоны свой гонорар и называть меня то «######», то «оппонентом». Но если бы ты не испугался и дошел до ринга, то там бы ты узнал и навсегда запомнил, как меня зовут», – написал полузащитник «Эгриси».

Сегодня Володя XXL заявил, что снимается с боя с Игорем Струниным.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Игоря Струнина
logoЭгриси
logoFight Nights
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoИгорь Струнин
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
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