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На турнире в Казахстане введут синий мяч. Регламент 1XBET MFL

Появился регламент 1XBET MFL.

Первый тайм будет длиться 45 минут грязного времени. Второй – 35 грязного времени и 5 минут чистого.

Появится синий мяч. Гол таким мячом будет засчитан за 2. Команда сможет взять синий мяч в течение 5 минут чистого времени.

Он дается на 2,5 минуты чистого времени. Его можно взять только на своей половине поля. Игра с синим мячом продолжается до первой остановки игры или окончания 2 минут 30 секунд.

Во время матча на поле должно находиться не менее 3 медийных игроков от каждой команды.

1XBET MFL в Казахстане стартует 18 января. Финал пройдет 31 января.

В турнире примут участие две российские команды: «Амкал» и «БроукБойз».

Матчи пройдут в Астане.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 1XBET MFL
logoАмкал
logoБроукБойз
1XBET Media Football League
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