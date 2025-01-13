Алишер пропустит турнир в Казахстане. Игроку «Броуков» наложили бан на въезд в страну на 3 года из-за фальсификации документов
«Алишер – один из самых популярных медиафутболистов России и близлежащих государств. Он имеет большую ценность для медиафутбола.
Выяснилось, что Алишера отправили с границы 1,5 года назад, когда он выступал за «Амкал», потому что показалось, что что-то не то с его паспортом, хотя он здесь пользовался им постоянно. Там отклеилась фотография.
Видимо, за фальсификацию документов или что-то подобное его отправили обратно домой, наложили бан на въезд на целых 3 года. Но логично, что Алишер никакой паспорт не подделал.
Мы хотим приехать в полном составе в Казахстан и разобраться, что же произошло заранее – покупать ли нам билеты на Алишера или нет.
Понятно, что он вряд ли хочет нелегалом заехать в Казахстан, чтобы там остаться жить. Он приезжает для того, чтобы принять участие в ярком международном турнире», – сказали президенты «Броуков».
1XBET MFL стартует 18 января. Турнир пройдет в Астане.
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