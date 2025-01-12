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Бразилия Кака сыграет против Колумбии Хамеса в финале Кингс ЧМ. Матч пройдет в Италии на домашней арене «Ювентуса»

Сборная Бразилии встретится со сборной Колумбии на Кингс ЧМ.

Финал Кингс ЧМ

12 января, воскресенье

Бразилия (сборная Кака) – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса). Начало – в 20:15.

Турнир проходит в Италии на домашней арене «Ювентуса» «Альянц Стэдиум», вмещающей 41 тысячу зрителей. 

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

В финал вышли сборные Бразилии и Колумбии. Решающий матч пройдет 12 января.

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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Kings League
logoКака
Кингс Лига
logoХамес Родригес
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