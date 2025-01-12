Бразилия Кака сыграет против Колумбии Хамеса в финале Кингс ЧМ. Матч пройдет в Италии на домашней арене «Ювентуса»
Сборная Бразилии встретится со сборной Колумбии на Кингс ЧМ.
Финал Кингс ЧМ
12 января, воскресенье
Бразилия (сборная Кака) – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса). Начало – в 20:15.
Турнир проходит в Италии на домашней арене «Ювентуса» «Альянц Стэдиум», вмещающей 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
В финал вышли сборные Бразилии и Колумбии. Решающий матч пройдет 12 января.
Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака
Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Kings League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем