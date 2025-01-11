Президент Медиалиги о Кингс ЧМ: «Наш формат и привычный футбол 11 на 11 поинтереснее»
– Оцените фишки, формат Кингс ЧМ.
– Честно скажу, не смотрел трансляции, но смотрел прошлые турниры. Есть классные вещи: разноцветное поле, диджитальность локации, вовлеченность инфлюенсеров, имеющих прямое отношение к коллективам, которые играют.
Но мне кажется, что наш формат и привычный футбол 11 на 11 поинтереснее. Но, думаю, это вкусовщина.
– Вы в одном интервью сказали, что команды Кингс Чемпионата мира – слабая херня. Можете прокомментировать?
– Я думаю, что это фраза, немножко вырванная из контекста. Но если брать уровень футбола в целом, который показывает команды Медиалиги или постсоветского пространства, имеющих к ней отношение, те же SD или DMedia, то я больше чем убежден, что формате 11 на 11 ребятам, кто играет семерку или шестерку будет тяжело.
Но в их футболе, мне кажется, они могут быть достойным соперником всем нашим за исключением тех клубов, в которых много ребят из ЛФЛ, которые чувствуют семерку как никто другой. Я думаю, что если Андрей Каряка выйдет против любой команды Кингс Лиги, то он точно будет в MVP этого матча, потому что никто в семерку как в России даже играть не приблизится, – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.
Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
В финал вышли сборные Бразилии и Колумбии. Решающий матч пройдет 12 января.
Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака
Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
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