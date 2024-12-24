Президент Медиалиги: «С Пике мы в прекрасных отношениях, мой хороший приятель – его близкий друг. Как только откроют границы, мы обязательно сыграем с Кингс Лигой»

Николай Осипов высказался о шансах Медиалиги сыграть с Кингс Лигой Жерара Пике.

«Кингс Лига , как и мы, является сугубо коммерческим проектом и очень сильно зависит от партнеров и спонсоров, которые работают с этим брендом.

Сейчас в современных геополитических условиях невозможно сотрудничество в том формате, в котором мы бы все хотели, России и большинства европейских компаний, организаций и турниров.

Когда придет тот момент, и геополитика перестанет вмешиваться в наши планы – в планы людей, желающий развиваться и спортивно, и медийно, мы обязательно сыграем с Кингс Лигой.

Ни для кого не секрет, что мы в прекрасных отношениях с Жераром Пике, давно знакомы. Более того, одним из его ближайших друзей является мой очень хороший приятель. Последняя церемонии MFA была в концертном зале – это сооружение моего хорошего товарища и близкого друга Жерара .

Как только откроют границы, мы с огромным удовольствием, я уверен, что даже в большем объеме, чем мы сейчас себе представляем, не только с Кингс Лигой, а со всеми ее региональными представительствами обязательно заколлаборируемся и сделаем что-то интересное. Пока ждем», – сказал президент Winline Медиалиги .