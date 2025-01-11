«У нас появился партнер из холдинга «Матч ТВ». Генич о новом спонсоре команды
– Николай Осипов заявил, что у «Матч ТВ» появится новый спонсор и что это государственная компания. Можете раскрыть секрет?
– Николай, наверное, знает чуть больше, чем я. Я знаю, что у «Матч ТВ» увеличился бюджет, не кратно, но увеличился в связи с появлением нового партнера. Не назову его генеральным спонсором, потому что генеральным спонсором и акционером и главной управляющей финансовой силой является все-таки канал и холдинг «Матч ТВ».
Наши возможности ограничены. Мы, например, не можем вести переговоры с букмекерами, потому что есть определенные ограничения. Нам очень сложно вести переговоры с представителями банковской сферой и другими организациями.
Если Николай говорит про госструктуру, которая была готова сотрудничать с «Матч ТВ» в рамках Медиалиги, я примерно представляю, о ком он говорит, но пока это только на уровне разговоров и слухов. Наверно Николай знает чуть больше, а я – чуть меньше. Но какие-то слухи до меня доходили. Я с Николаем на эту тему тоже говорил. Но да, у нас появился партнер, он изнутри холдинга «Матч ТВ». Скоро мы официально об этом объявим, – сказал бывший главный тренер «Матч ТВ».
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