«Скоро анонсируем громкий бой. Всего будет десять поединков». Шишков о бойцовском турнире среди медиафутболистов

Дмитрий Шишков подробнее рассказал о бойцовском турнире среди медиафутболистов.

«После боя Сибсканы и Райзена мы поняли, что медиафутбольному комьюнити это понравилось. Поэтому решили организовать такой турнир.

Будет десять боев. Семь уже анонсировано. Скоро анонсируем еще один громкий бой.

У Камила есть на карандаше пара ребят, которые хотят выступить. Я хочу, чтобы Мура провел бой. Вижу его бой с Андреем Поздиным, который перешел в Rocket Team . Для меня это хороший поединок», – сказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты.

Известны семь пар предстоящего турнира:

Володя XXL – Игорь Струнин

Хантер – Стронг

Эль Матадор – Мушвиг

Ренат Васиченко – Владимир Воробьев

Шиша – Сослан Дзалаев

Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев

Данила Кравченко – Константин Морозов