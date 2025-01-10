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«Скоро анонсируем громкий бой. Всего будет десять поединков». Шишков о бойцовском турнире среди медиафутболистов

Дмитрий Шишков подробнее рассказал о бойцовском турнире среди медиафутболистов.

«После боя Сибсканы и Райзена мы поняли, что медиафутбольному комьюнити это понравилось. Поэтому решили организовать такой турнир.

Будет десять боев. Семь уже анонсировано. Скоро анонсируем еще один громкий бой.

У Камила есть на карандаше пара ребят, которые хотят выступить. Я хочу, чтобы Мура провел бой. Вижу его бой с Андреем Поздиным, который перешел в Rocket Team. Для меня это хороший поединок», – сказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты. 

Известны семь пар предстоящего турнира:

Володя XXL – Игорь Струнин 

Хантер – Стронг 

Эль Матадор – Мушвиг 

Ренат Васиченко – Владимир Воробьев

Шиша – Сослан Дзалаев

Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев

Данила Кравченко – Константин Морозов

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoFight Nights
logoAMC Fight Nights
Дмитрий Шишков
logoWinline Медиалига
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