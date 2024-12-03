Эль Матадор и Мушвиг подерутся на бойцовском турнире медиафутболистов
Fight Nights анонсировали второй поединок на бойцовском турнире медиафутболистов.
Мушвиг Рзаев, выступающий за СКА, сразится с игроком FN Эмирханом Таривердиевым, известным как Эль Матадор.
Формат боя – 5 раундов по 2 минуты. Он пройдет в рамках турнира, организованного Fight Nights, 15 февраля в Международном центре бокса в Лужниках.
Определены уже две вывески предстоящего турнира. Ранее стало известно, что друг против друга выйдут Иван Стронг и Хантер.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Fight Nights
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости