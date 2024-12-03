Эль Матадор и Мушвиг подерутся на бойцовском турнире медиафутболистов

Fight Nights анонсировали второй поединок на бойцовском турнире медиафутболистов.

Мушвиг Рзаев, выступающий за СКА, сразится с игроком FN Эмирханом Таривердиевым, известным как Эль Матадор.

Формат боя – 5 раундов по 2 минуты. Он пройдет в рамках турнира, организованного Fight Nights , 15 февраля в Международном центре бокса в Лужниках.

Определены уже две вывески предстоящего турнира. Ранее стало известно , что друг против друга выйдут Иван Стронг и Хантер.