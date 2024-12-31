Володя XXL и Струнин подерутся на турнире ММА среди медиафутболистов. Их конфликт начался в сентябре
Футболисты, выступающие в Winline Медиалиге, подерутся на турнире Fight Nights.
Конфликт между Володей и Струниным произошел в сентябре на матче Кубка Лиги между «Родиной Медиа» и «Банкой».
Во втором тайме XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву. Алексеев выхватил майку, бросил на газон и начал топтать ее.
Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.
Судья показал красную карточку Володе за провокацию и удар, Струнину за удар, а Алексеев получил желтую, которая стала для него второй в этом матче.
КДК Медиалиги дисквалифицировал Володю XXL и Струнина на три матча.
15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights. В главном бою встретятся лидер «Народной Команды» Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа» и Lit Energy Хантер.
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