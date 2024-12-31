Володя XXL и Струнин подерутся на турнире ММА среди медиафутболистов. Их конфликт начался в сентябре

Анонсирован бой между Володей XXL и Игорем Струниным.

Футболисты, выступающие в Winline Медиалиге , подерутся на турнире Fight Nights.

Конфликт между Володей и Струниным произошел в сентябре на матче Кубка Лиги между «Родиной Медиа » и «Банкой ».

Во втором тайме XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву. Алексеев выхватил майку, бросил на газон и начал топтать ее.

Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.

Судья показал красную карточку Володе за провокацию и удар, Струнину за удар, а Алексеев получил желтую, которая стала для него второй в этом матче.

КДК Медиалиги дисквалифицировал Володю XXL и Струнина на три матча.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights . В главном бою встретятся лидер «Народной Команды » Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа» и Lit Energy Хантер.

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