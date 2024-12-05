Капитан «Родины Медиа» Мура выступит на бойцовском турнире медиафутболистов

Мура выступит на бойцовском турнире медиафутболистов.

«Договорились с этим красавчиком, что он проведет свой бой 15 февраля на турнире Fight Nights! Никто не хочет с ним выйти в клетку «раз на раз»? А то сейчас я ищу ему соперника!» – написал спортивный директор FC Fight Nights Дмитрий Шишков.

Определены уже две вывески предстоящего турнира. Ранее стало известно, что друг против друга выйдут Эль Матадор и Мушвиг, а также Иван Стронг и Хантер.

Формат боя – 5 раундов по 2 минуты. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights, 15 февраля в Международном центре бокса в Лужниках.

В сентябре президент Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов