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Капитан «Родины Медиа» Мура выступит на бойцовском турнире медиафутболистов

Мура выступит на бойцовском турнире медиафутболистов.

«Договорились с этим красавчиком, что он проведет свой бой 15 февраля на турнире Fight Nights! Никто не хочет с ним выйти в клетку «раз на раз»? А то сейчас я ищу ему соперника!» – написал спортивный директор FC Fight Nights Дмитрий Шишков.

Определены уже две вывески предстоящего турнира. Ранее стало известно, что друг против друга выйдут Эль Матадор и Мушвиг, а также Иван Стронг и Хантер.

Формат боя – 5 раундов по 2 минуты. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights, 15 февраля в Международном центре бокса в Лужниках.

В сентябре президент Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logo«Мура» Святослав Мурадов
logoAMC Fight Nights
logoFight Nights
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