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Форвард Lit Energy Васиченко подерется с арбитром Воробьевым на турнире ММА среди медиафутболистов

Ренат Васиченко подписал контракт на бой против судьи Владимира Воробьева.

Поединок пройдет по правилам кикбоксинга в весовой категории 75 килограмм. Формат боя – 5 раундов по 2 минуты.

Осенью 2023 года Васиченко обвинил бригаду судей матча «Амкал» – «Сахалинец» (1:0) в том, что они получили взятку от «Амкала». Сообщалось, что после игры он заходил в судейскую и оскорблял арбитров. После этого в аэропорту Борисова, где проходила игра, произошел конфликт между арбитром Воробьевым и игроками «Сахалинца». Нападающий был дисквалифицирован на 2 игры после этого инцидента.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights. В главном бою встретятся лидер «Народной Команды» Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа» и Lit Energy Хантер.

Ренат Васиченко – форвард медиафутбольной команды Lit Energy блогера Михаила Литвина.

Арбитр Владимир Воробьев обслуживает матчи Winline Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Fight Nights
logoМФК Сахалинец
logoРенат Васиченко
logoAMC Fight Nights
logoFight Nights
logoWinline Медиалига
logoLit Energy
logoМихаил Литвин
logoсудьи
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