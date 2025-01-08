Игрок СКА Кравченко подерется с Морозовым из Lit Energy на турнире ММА среди медиафутболистов
Анонсирован седьмой поединок бойцовского турнира среди медиафутболистов.
Защитник СКА Данила Кравченко подерется с игроком обороны Lit Energy Константином Морозовым.
Формат боя: пять раундов по две минуты. Вес: 75 кг.
15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights.
Известны семь пар предстоящего турнира:
Володя XXL – Игорь Струнин
Хантер – Стронг
Эль Матадор – Мушвиг
Ренат Васиченко – Владимир Воробьев
Шиша – Сослан Дзалаев
Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев
Данила Кравченко – Константин Морозов
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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