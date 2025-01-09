«Он умер, но его голос жив». Комментатор Наливайко вспомнил день смерти Уткина

Денис Наливайко рассказал как узнал о смерти Василия Уткина.

– Как пережил смерть Уткина?

– Это произошло внезапно и даже мистически.

В тот день утром я записал голосовые для текста про Васю, который готовился к его победе в конкурсе «Любимый комментатор России». Вечером за ужином рассказал об этом жене. Она сказала, что это звучит как эпитафия. Выходим из ресторана, и в наш редакционный чат сыпятся сообщения. Все сетантовские выпускники васиной школы – я, Даня Даченков, Дима Бажанов, Артем Копытин – купили билеты и полетели в Москву.

Пережить смерть Васи было тяжело, но в этом и прелесть профессии. Васи сильно не хватает, но всегда можно открыть его репортажи и чему-то в них научиться. Это успокаивало меня от безвозвратной потери человека. Он умер, но его голос жив, – сказал комментатор Setanta Sports Наливайко.

Вася Уткин. Любимый комментатор России