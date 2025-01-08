«Грузия – более свободная, протестное движение – очень важная часть ее истории». Комментатор Setanta Sports Наливайко о жизни в стране

Комментатор Денис Наливайко рассказал о жизни в Грузии.

– Нет еще интоксикации от хинкали, хачапури и других грузинских блюд?

– Не-а. Питаться местной кухней – это все еще относительно недорого. Проблема в том, что экспаты не могут питаться ей 24/7.

Ем хинкали и хачапури с периодичностью. Сейчас, когда холодает, ничто не сравнится с 5-7 хинкалями, куриным шашлыком и рюмкой чачи.

– Во сколько раз выросла аренда квартиры за три года?

– Мне безумно повезло с лендлордом. По приезде снял квартиру за два дня. Тогда еще комиссия за услуги риэлтора перекидывалась с квартиросъемщика на арендодателя.

В 2021-м бюджет на квартиру был 300 долларов – можно было снять хорошую однушку в центре. Моя квартира стоила чуть дороже, но меньше рынка. В 2022-м все изменилось, но моя аренда выросла всего-лишь в полтора раза за 3,5 года.

– Чего не хватает из того, что было в Москве?

– Москва избалована сервисом: такого уровня нет нигде. Но даже в этом вопросе Тбилиси очень сильно и быстро развивается благодаря экспатам. Конечно, бывают случаи, когда ты долго ждешь, пока тебя обслужат.

Тбилиси стал хабом для экспатов, где легко открыть бизнес. Например, лицензию на алкоголь можно получить за полчаса – легально. Налоги на ИП тоже смешные.

У меня было опасение, что Грузия не такая технологичная: боялся, что не будет оплаты телефоном, доставок. Но доставка чудесно работает 24/7 – даже алкоголя. Не хватает только банковской системы, которая есть в России, ассортимента некоторых товаров и удобных маркетплейсов.

– Кирилл Дементьев рассказывал: если открыть сервис по ремонту, можно озолотиться.

– Подруга звонила в компанию, чтобы ей провели интернет – сделали через неделю. Мне в этом плане повезло. Я позвонил в 14, мне сказали, что мастер приедет в 18. Я переспросил: «В 18 сегодня?» Оказалось, да.

– Грузия – более протестная страна?

– Более свободная. Протестное движение Грузии – очень важная часть истории страны.

Когда переехал, ко мне прилетела подруга. Мы знали, что у парламента митинг и думали обойти его дворами, но прошли сквозь. Тогда, в 2021-м, все было мирно: люди – митингуют, полиция – их охраняет, – сказал комментатор Setanta Sports Наливайко .

Комментатор Наливайко об Уткине: «Вася советовал следовать трендам, не отсылать зрителя к советскому кино, лучше – к «Бонду» или Уэсу Андерсону. Мы все хотели походить на него»