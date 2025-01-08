Комментатор Наливайко об Уткине: «Вася советовал следовать трендам, не отсылать зрителя к советскому кино, лучше – к «Бонду» или Уэсу Андерсону. Мы все хотели походить на него»

Денис Наливайко рассказал, чему научился у Василия Уткина.

– «Они учились на нашем в том числе примере, что-то брали от нас, а от чего-то осознанно отказывались», – писал Уткин в 2007-м о молодых комментаторах. Что брал, а что отсекал ты?

– Мы все хотели походить на Васю, перенимали его черты – особенно лингвистическое жонглирование. Я старался брать легкость, игру на образах, метафорах, чтобы не сваливаться в скучное комментирование.

Уткин советовал следовать трендам, не отсылать зрителя к советскому кино, потому что публика меняется. Хочешь сделать аллюзию – лучше на нового «Бонда» или Уэса Андерсона. Он часто ходил на ночные сеансы, не пропустил ни одного блокбастера.

С появлением поп-культуры идеи для отсылок перешли в тикток, рилсы и мемы, – сказал комментатор Setanta Sports Наливайко.