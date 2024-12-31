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Геркус пришел в «Эгриси» из-за Уткина: «Я не мог отказать. Это был Васин любимый проект»

Илья Геркус объяснил, почему согласился помочь «Эгриси».

– Поздравляем вас с новой должностью. Как это все произошло? Расскажите подробнее.

– Я давно знаком с Василием Уткиным, больше 15 лет. Он никогда не скрывал, что «Эгриси» его любимое детище, много внимание к этому проекту уделял, относился можно сказать с нежностью. Я знал про эту команду, знал ребят, так как с Василием мы занимались совместными проектами в любительском футболе 8 на 8. Недавно они ко мне обратились с просьбой помочь своим опытом, я не мог отказать. В конце концов это был Васин любимый проект.

– То есть можно сказать, что история вашего прихода в «Эгриси» – это больше про личное, нежели профессиональное?

– Да, пожалуй, да. Это область для меня довольно новая, непонятная. Но я был на матчах медиафутбола, слежу более-менее за результатами. Но не детально. Особо таких знаний тут нет. В этом плане мне придется еще набираться, чтобы помочь «Эгриси» лучше выступать, – сказал спортивный директор «Эгриси».

Как прошел 2024-й для медиафутбола? Главное – в панораме Спортса’‘

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВасилий Уткин
logoЭгриси
logoWinline Медиалига
logoИлья Геркус
logoСпорт-Экспресс
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