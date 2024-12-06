Станос о Гудае в Lit Energy: «Он уже в другой команде»
Гудай не перейдет в Lit Energy.
«Никаких. Он уже в другой команде», – написал руководитель LE.
На вопрос про «Амкал» Станос ответил «холодно.
Гудай рассказал, что он на 70-80% покинет 2Drots.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Станоса
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