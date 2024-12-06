Гудай: «70-80%, что уйду из 2Drots. Все клубы кроме них готовы дать сумму на закрытие ипотеки»

Гудай ответил на вопросы о своем будущем в 2Drots.

«Президенты меня даже не поздравили с победой в Media Football Awards. В Норильске обсуждали новый контракт. Я думал, что они предложат на год, а оказалось на два года – меня это не устроило. Они помогают закрыть больше половины ипотеки, мне осталось два миллиона.

Меня не обидела фраза «Мальчики забирают перстни, а мужчины – квартиры», я просто расстроился и понял, чего я хочу – квартиру. Если раньше я был согласен на их предложения, то сейчас нет – только полная оплата ипотеки.

Вариант продолжить карьеру в «Амкале»? Есть такое. Кстати Герман поздравил с перстнем. Договорились встретиться по прилету.

Кутуз писал про ФК «10». Из Lit Energy спрашивали, когда вернусь из отпуска. Ильдар сказал, что попытается выбить мои условия, но ответа нет. Может, они не были готовы на мои условия, а сейчас будут. 2Drots в списке продолжения карьеры не на первом месте, не хватает денег. До моего отлета президент были готовы дать 1,5 миллиона на оплату ипотеки. По интервью Германа я понял, что «Амкал » готов закрыть ипотеку, но мы пока не общались.

70-80%, что я уйду из 2Drots. Мне 34 года – дорогу молодым, пусть 2Drots ищут ребят. Мне тяжело уже. Не дай бог какая-то травма и чем оплачивать ипотеку? Все, кроме 2D, готовы дать сумму на закрытие ипотеки. Если люди готовы закрыть ипотеку, значит, везде хорошие условия. Наверное, мне спокойнее было бы в «Десятке », так как там пацаны свои. В LE только Тала и Мороз, а в «Амкале» здороваемся, но близких нет.

Надо понять, отпустят ли меня сейчас или как Скоропуп буду сидеть до февраля. На этой неделе я встречусь со всеми президентами и пойму для себя, куда мне идти. Все, кроме 2Drots готовы дать сумму на закрытие ипотеки.

Был разговор с 2D, что меня отпустят, если будет хорошее предложение. Они сказали, если будет предложение как от Lit Energy летом, которое меня заинтересует, то отпустят бесплатно», – сказал защитник 2Drots.

В этом году Денис Гудаев был признан защитником года по версии Media Football Awards.

Ранее президент 2Drots Некит заявлял, что Гудай останется в команде на 90%.