Узбекистан сыграет с Колумбией Хамеса, США против Марокко. Расписание 1/4 финала Кингс ЧМ

Расписание 1/4 финала Кингс ЧМ.

8 января, среда

Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – Узбекистан

США (сборная блогера Castro1021) – Марокко (сборная Мубарака Буссуфа)

9 января, четверг

Бразилия (сборная Кака) – Турция

Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Мексика (сборная Чичарито)

В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.

Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака

Узбекский 2Drots – на ЧМ Пике. По просмотрам выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду

51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?