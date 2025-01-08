Узбекистан сыграет с Колумбией Хамеса, США против Марокко. Расписание 1/4 финала Кингс ЧМ
8 января, среда
Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – Узбекистан
США (сборная блогера Castro1021) – Марокко (сборная Мубарака Буссуфа)
9 января, четверг
Бразилия (сборная Кака) – Турция
Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Мексика (сборная Чичарито)
В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.
Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака
Узбекский 2Drots – на ЧМ Пике. По просмотрам выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?
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