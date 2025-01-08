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Узбекистан сыграет с Колумбией Хамеса, США против Марокко. Расписание 1/4 финала Кингс ЧМ

Расписание 1/4 финала Кингс ЧМ.

8 января, среда

Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – Узбекистан

США (сборная блогера Castro1021) – Марокко (сборная Мубарака Буссуфа)

9 января, четверг

Бразилия (сборная Кака) – Турция

Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Мексика (сборная Чичарито)

В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.

Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

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51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Kings League
мировой медиафутбол
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