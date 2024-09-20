«Медиалига – это шоу. Пусть со своими правилами там и играют». Главный тренер «Шинника» Черышев против участия медиакоманд в Кубке России

Дмитрий Черышев выступил против участия медиакоманд в Фонбет Кубке России.

Ранее Андрей Лунев заявил , что против участия медиафутбольных клубов в Кубке России: «Заявлять медийные команды в Кубок – это бред сумасшедшего».

– Отношусь однозначно так же [как Андрей Лунев]. Мы создаем определенные рамки. У нас все болельщики сидят в своих зонах. А почему в Медиалиге болельщики стоят вокруг поля? Объясните мне. Пусть со своими правилами они там и играют.

– В Кубке России клубам Медиалиги не место?

– Есть профессиональный футбол, есть любительский. Медиалига – это любительский футбол. Для чего была создана Медиалига?

– Поднять интерес к футболу, организовать шоу, которого нет в профессиональном футболе.

– Вот правильно вы сказали – шоу. Заинтересовать ветеранов, которые сейчас не востребованы в какой-то лиге, их можно увидеть и вернуть обратно в большой футбол. Это здорово, но это не профессиональный футбол. Профессиональный футбол – это когда ребята каждый день ходят на работу, тренируются, выполняют определенные действия, а не тренируются по 2-3 раза в неделю, – сказал главный тренер «Шинника ».

«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги, вышедшим в 4-й раунд Кубка России, где сыграет против «Алании». Также в розыгрыше принимали участие «БроукБойз» и 2Drots, но вылетели во 2-м раунде.