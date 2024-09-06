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«Химки» играют с «БроукБойз» из Медиалиги на «Арене Химки» в Суперкубке VK Видео

«Химки» играют против «БроукБойз» в Суперкубке VK Видео

Суперкубок VK Видео

«Химки» – «БроукБойз» – 2:0 (1:0, второй тайм)

Гол: 1:0 – Глушаков (13), 2:0 – Магомедов (5:0)

Химки: Кокарев, Гогуа, Филин, Луна, Глушаков, Садыгов, Одилов, Бакаев, Хосонов, Вера, Панченко.

«БроукБойз»: Н. Зириков, Муш, Киря, Жекич, Давыд, Соснин, Бельга, Яковлев, Мазур, Розыев, Майрович.

Матч проходит на стадионе «Арена Химки».

Трансляция матча в VK Видео 

Опубликовал: Никита Внучков
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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