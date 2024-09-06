«Химки» играют с «БроукБойз» из Медиалиги на «Арене Химки» в Суперкубке VK Видео
«Химки» играют против «БроукБойз» в Суперкубке VK Видео
Суперкубок VK Видео
«Химки» – «БроукБойз» – 2:0 (1:0, второй тайм)
Гол: 1:0 – Глушаков (13), 2:0 – Магомедов (5:0)
Химки: Кокарев, Гогуа, Филин, Луна, Глушаков, Садыгов, Одилов, Бакаев, Хосонов, Вера, Панченко.
«БроукБойз»: Н. Зириков, Муш, Киря, Жекич, Давыд, Соснин, Бельга, Яковлев, Мазур, Розыев, Майрович.
Матч проходит на стадионе «Арена Химки».
Трансляция матча в VK Видео
Опубликовал: Никита Внучков
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