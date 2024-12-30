9

Технический директор МФЛ Кортава: «Медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры, думаю»

Дмитрий Кортава предложил включить медиафутбол в олимпийские виды спорта.

«Думаю, медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры.

Футбол на Олимпиаде может быть интересен за счет его разновидности – медиафутбола!» – написал технический директор Winline Медиалиги.

Позже он перечислил несколько видов спорта, которые недавно были включены в олимпийскую программу: «Брейк-данс, серфинг, скейтбординг, BMX, баскетбол 3x3».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кортава
logoОлимпийский футбольный турнир
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Кортава: «Не верю, что чистое время придет в профессиональный футбол. Это самый доступный вид спорта. Спросил: «По сколько играем?» И поехали!»
228 декабря, 11:51
«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории». Технический директор Медиалиги Кортава о проекте
322 октября, 18:04
Рекомендуем
Главные новости
Радимов о Медиалиге: «Мне будет 50, а я стал моложе. Меня узнают 15-летние «дроты» и 14-летние «амкаловцы»
8сегодня, 18:53
Экс-нападающий «Сибири» Конев – игрок «Амкала»
сегодня, 17:12
Президент Медиалиги Осипов: «Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем»
3сегодня, 16:20
Александр Самедов: «Игра сборной Медиалиги против России – это оскорбление. РФС должен такое пресекать»
16сегодня, 14:21
Два игрока «БроукБойз» могут отправиться на просмотр в клуб РПЛ
17сегодня, 12:33
Челидзе, Макей, Николай Зириков и Зубков покинули «БроукБойз»
сегодня, 10:56
Осипов о матче сборной России против МФЛ: «Радовать гражданина России патриотичным зрелищем – главная задача отечественного спорта. Защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть»
4сегодня, 09:17
Дмитрий Парфенов: «Может ли Медиалига перетянуть игроков из Второй лиги? Если бы я работал во Второй лиге, был бы недоволен»
2вчера, 19:10
Осипов о строительстве стадиона Медиалиги: «С ноября по апрель все процессы заморожены. Возможно, Кубок лиги следующего года мы сыграем на своем стадионе»
вчера, 18:02
Илья Балакирев: «Чисто Питер» предлагал Прокопу контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц
вчера, 16:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим». Радимов ответил Кортаве по поводу медиафутбола
342 минуты назад
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Рекомендуем