Технический директор МФЛ Кортава: «Медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры, думаю»

Дмитрий Кортава предложил включить медиафутбол в олимпийские виды спорта.

«Думаю, медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры .

Футбол на Олимпиаде может быть интересен за счет его разновидности – медиафутбола!» – написал технический директор Winline Медиалиги .

Позже он перечислил несколько видов спорта, которые недавно были включены в олимпийскую программу: «Брейк-данс, серфинг, скейтбординг, BMX, баскетбол 3x3».