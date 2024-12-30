Технический директор МФЛ Кортава: «Медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры, думаю»
Дмитрий Кортава предложил включить медиафутбол в олимпийские виды спорта.
«Думаю, медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры.
Футбол на Олимпиаде может быть интересен за счет его разновидности – медиафутбола!» – написал технический директор Winline Медиалиги.
Позже он перечислил несколько видов спорта, которые недавно были включены в олимпийскую программу: «Брейк-данс, серфинг, скейтбординг, BMX, баскетбол 3x3».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем