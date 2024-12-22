«Ефрем нахамил Панову, они чуть не поругались». Герман о реакции хавбека на решение «Амкала» не продлевать контракт
Полузащитник, комментируя уход из «Амкала», признался, что его удивило то, что о решении клуба он узнал от операционного директора, а не от президента или тренера.
«Ефремов – хороший футболист, вопросов к нему нет, он принес нам пользу. Но он написал так, будто ему объявили о расставании вчера. О том, что мы с ним не будем продлевать контракт, он узнал месяц назад, после матча с «Динамо».
На следующий день после игры он общался с нашим операционным директором по поводу зарплаты. Тот не знал, что Ефрему еще не объявили, что контракт продлен не будет.
А я в это время был у Степы в больнице, мне было не до этого. Я освободился через два часа и узнал, что Ефрем узнал раньше, чем об этом ему сообщили я или Николаевич. Я связался с Димой, он, естественно, негативно воспринял информацию и попросил не рассказывать, чтобы найти новую команду.
Николаевич ему позвонил, Ефрем достаточно херово с ним поговорил, нахамил, что очень сильно не понравилось Николаевичу. Они чуть не поругались по телефону. Тем не менее я думал, что мы все разрулили. Дима приходил на раздачу премиальных, на корпоратив.
А потом, когда я обо всем рассказал на стриме, началась такая движуха, словно он только вчера узнал об этом. Бог ему судья», – сказал президент «Амкала».
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