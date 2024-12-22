Дмитрий Ефремов покинул «Амкал». Он выиграл с клубом Кубок Медиалиги
«Амкал» объявил об уходе Дмитрия Ефремова.
Хавбек пришел в команду августе 2024-го.
Вместе с «Амкалом» он выиграл Winline Кубок Медиалиги.
В турнире сыграл 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Ранее Герман Эль Класико сказал на стриме сказал, что клуб не продлит контракт с игроком по решению тренерского штаба,
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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