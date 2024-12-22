Ефремов об уходе из «Амкла»: «Узнал не от тренера или президента, а от операционного директора. Забавно»

Дмитрий Ефремов высказался после ухода из «Амкала».

«Ну что, дорогие ребята. Да, я не продлил с «Амкалом », это правда. Вернее, со мной не продлили. Узнал я это не от тренера или президента, а от операционного директора. Забавно.

Особенно , когда ты вносишь немалый вклад. Спасибо вам за поддержку , тг не заброшу , мне интересно с вами общаться. Так что, идем дальше», – написал Ефремов.

Вместе с «Амкалом» он выиграл Winline Кубок Медиалиги . В турнире сыграл 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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