Ефремов об уходе из «Амкла»: «Узнал не от тренера или президента, а от операционного директора. Забавно»
Дмитрий Ефремов высказался после ухода из «Амкала».
«Ну что, дорогие ребята. Да, я не продлил с «Амкалом», это правда. Вернее, со мной не продлили. Узнал я это не от тренера или президента, а от операционного директора. Забавно.
Особенно , когда ты вносишь немалый вклад. Спасибо вам за поддержку , тг не заброшу , мне интересно с вами общаться. Так что, идем дальше», – написал Ефремов.
Вместе с «Амкалом» он выиграл Winline Кубок Медиалиги. В турнире сыграл 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Опубликовал: Илья Ковалёв
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