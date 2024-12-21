Ефремов покинет «Амкал». Клуб не продлил контракт с хавбеком

«Амкал» не стал продлевать контракт с Дмитрием Ефремовым.

Экс-хавбек ЦСКА выступал за клуб в Winline Кубке Медиалиги. Ефремов принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с «Амкалом » истекает 31 декабря.