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Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»

Дмитрий Ефремов в «Коммент.Шоу» рассказал о конкуренции в ЦСКА при Слуцком.

Коммент.Биги: «Ты высоко ценишь свой футбольный талант. Ты даже позволял себе высказывания в духе: «Я мог быть на месте Головина, если бы Слуцкий мне больше доверял».

Ефремов: «Почему я не могу себе это позволить?»

Тарасов: «##### [Ничего] себе! Серьезно? Я думал, ты скажешь: «Я такого не говорил». Как это выглядело?»

Ефремов: «Во-первых, очень сильный состав на тот момент. Во-вторых, можно к себе претензии предъявить, потому что не использовал шансы».

Коммент.Биги: «Можешь подробнее. Всегда говорят: «Не использовал шансы». Из-за чего? Какие шансы? Ты сам говорил, что у тебя там было 3 минуты [игрового времени]. Это твой шанс? Ты его не использовал?»

Ефремов: «Ну, да. Ты можешь за 3 минуты что-то сделать. Тебе любой тренер скажет: «Я тебе дал шансы – ты его не использовал».

Коммент.Биги: «Если ты мяч не получаешь за эти 3 минуты. Команда в защите возится. Как?»

Ефремов: «Это уже твои проблемы, как ты не его не можешь получить. Любой тренер может сказать: «Тебе дают шанс, вот тебе 5-10 минут, проведи их с пользой».

Тарасов: «А на тренировке? Недельный цикл. Окей, 3 минуты дают, но если за недельный цикл будешь себя проявлять, конкурировать, тебя видят и [понимают], что чувак хочет. Можно было попасть в состав или без шансов?

Просто [по совместной работе] в «Рубине», мне кажется, что Слуцкий такой тренер, у которого есть определенный костяк, он им двигается. Плюс-минус два-три игрока. Остальные – только во время травм. Это и меня касалось. Он мне сказал сразу».

Ефремов: «Так оно и есть. Единственное, Кубок России – это ротация. Мало было таких недельных циклов, что все в строю. Думбия лежал всю неделю на кушетке, выходил, забивал два и обратно на кушетку. Что ты ему скажешь?»

Дмитрий Ефремов сыграл 54 матча за ЦСКА, выходил в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», «Баварии», «Манчестер Сити», «Ромы». В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка России. 

Последним клубом в профессиональной карьере Ефремова был «Текстильщик». В августе он подписал контракт с «Амкалом».

Ефремов ярко начал в «Амкале»: 4 гола и 2 ассиста. Говорит, что это не предел 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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