«Эд и Сэм усилили бы нас и медийно, и по футбольному». Текила об игроках 2Drots

Текила рассказал об интересе к игрокам 2Drots.

«Мне Сэм интересен и как футболист, и как медиаличность.

Будем вести с ним переговоры? Не хочется вклинивать в его отношения с 2Drots. Если ему не понравится их предложение, тогда мы можем с ним что-то обсудить.

Сэм умеет вкидывать, хорошо смотрится в кадре, неплох как ведущий. Мы заинтересованы в таких людях. Могли бы что-то придумать вместе.

Фрол? Он неплохой. Но мы его не видим игроком основы. Но с банки почему нет?

Эд тоже интересен. Он и Сэм – хорошие игроки, которые бы усилили нас и медийно, и по футбольному.

Мы пока ничего не обсуждали, но было бы интересно. Пусть сначала решат с «дротами». Если им что-то не понравится, то они знают мои контакты», – рассказал президент «Родины Медиа ».