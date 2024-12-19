«Нарезали здорово. Пришлось внести много правок и даже сменить монтажера». Гудай о ролике 2Drots с переговорами

Гудай недоволен роликом 2Drots с переговорами.

2Drots выпустили ролик, где показали, как проходили переговоры о продлении контрактов с игроками.

«Нарезали здорово. Ждали в воскресенье, а вышло в четверг. Пришлось внести много правок и даже сменить монтажера. Первый не справился!

Завтра дам развернутый ответ по этому поводу!» – написал защитник ФК «10».

Напомним, Денис Гудаев отказался продлевать контракт и перешел в ФК «10».