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«Нарезали здорово. Пришлось внести много правок и даже сменить монтажера». Гудай о ролике 2Drots с переговорами

Гудай недоволен роликом 2Drots с переговорами.

2Drots выпустили ролик, где показали, как проходили переговоры о продлении контрактов с игроками. 

«Нарезали здорово. Ждали в воскресенье, а вышло в четверг. Пришлось внести много правок и даже сменить монтажера. Первый не справился!

Завтра дам развернутый ответ по этому поводу!» – написал защитник ФК «10».

Напомним, Денис Гудаев отказался продлевать контракт и перешел в ФК «10».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Гудая
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logo2Drots
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoНекит 2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
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