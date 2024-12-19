«Нарезали здорово. Пришлось внести много правок и даже сменить монтажера». Гудай о ролике 2Drots с переговорами
Гудай недоволен роликом 2Drots с переговорами.
2Drots выпустили ролик, где показали, как проходили переговоры о продлении контрактов с игроками.
«Нарезали здорово. Ждали в воскресенье, а вышло в четверг. Пришлось внести много правок и даже сменить монтажера. Первый не справился!
Завтра дам развернутый ответ по этому поводу!» – написал защитник ФК «10».
Напомним, Денис Гудаев отказался продлевать контракт и перешел в ФК «10».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Гудая
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