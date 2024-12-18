Кузнецов об уходе Гудая и Скоропупа: «Люди даже не сказали мне спасибо. Может, я ##### требую»

Дмитрий Кузнецов впервые высказался об уходе Гудая и Скоропупа.

«Я не хочу говорить про Гудая и Скоропупа – они не в моей команде. Ушли и ушли. Задевает, что люди даже не сказали мне спасибо за нашу работу. Я, может, ##### требую, но, наверное, я что-то тоже дал людям.

Гудай мне позвонил и сказал: «Викторович, помоги мне уйти отсюда, чтобы препоны не вставили». Это единственное, что он попросил.

5 игроков 2Drots оказались в ФК «10». Значит, мы правильно работали: подготовили людей, выиграли титулы, играли в финалах – всем завидно.

Финансовые условия. Что бы мне ни говорили, что идут туда, чтобы сниматься – я в это никогда не поверю. Когда они это говорят – мне смешно. Они идут туда за деньгами. А зачем еще? Не обманывайте ни себя, ни других», – сказал главный тренер 2Drots.

На прошлой неделе из 2Drots в ФК «10» перешли Денис Гудаев и Илья Скоропупов.

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