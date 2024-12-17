«С флагом и гимном России – именно в таком статусе поедем в Венесуэлу». Президент Медиалиги анонсировал выезд сборной МФЛ

Николай Осипов рассказал о планах на 2025 год.

– В октябре вы говорили о возможной игре сборной МФЛ против сборной Венесуэлы, либо же против «Каракаса» из Кубка Либертадорес. Как сейчас обстоят дела с этим матчем?

– Пару дней назад из Венесуэлы вернулся сотрудник лиги с четкими планами на конец февраля – начало марта, где футбольный клуб «Каракас», сборная их Медиалиги и сборная венесуэльской Суперлиги готовы к играм против нас. Сейчас вопрос за малым – начать готовиться. Принимающая сторона готова помочь с прямыми рейсами и с пребыванием в стране.

Эта цель как никогда близка. Я могу смело заявить о том, что Венесуэла нас ждет. Вопрос за малым. Партнеры, думаю, нас не подведут. А уж люди точно в грязь лицом не ударят. С флагом и гимном России – именно в таком статусе мы туда поедем, – сказал глава МФЛ.

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