  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
5

Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»

Президент МФЛ Николай Осипов планирует коллаборацию со сборной России.

«Матч Медиалиги со сборной России становится более реальным? Мы на 2025 год планируем концепцию, которая позволит и сборной России, и медийной сборной сделать праздник для любителей футбола и российских болельщиков. Идем по этому пути», – сказал президент Медиалиги. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ»
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
logoСборная России по футболу
logoWinline Медиалига
товарищеские матчи (прочее)
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «Для любой команды РПЛ прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой»
419 ноября, 18:05
Никита Кривцов: «Сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея»
619 ноября, 11:13
Агент Тюкавина: «За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть»
17 ноября, 18:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Арсений Капитанов покинул СКА
сегодня, 11:20
Матч «Динамо» – «Амкал» вошел в топ-3 спортивных событий недели по просмотрам. Его обошли игра Россия – Бруней и встреча легенд «Динамо» и «Спартака»
7сегодня, 09:43
Президент «Амкала» Герман: «Если можно было бы пойти в РПЛ, то с удовольствием. Но играть в серебре Второй лиги не хочется»
6вчера, 19:32
Стадион «Ювентуса» примет финал медийного ЧМ среди сборных. Турнир Пике пройдет в январе 2025 года
11вчера, 18:14
Горшков о матче с Медиалигой: «Почему сборная должна с ними играть? Даже со сборной ФНЛ или Второй лиги не играли»
10вчера, 17:06
Радимов назвал Маврина лучшим хавбеком года в медиафутболе, Соснина – лучшим игроком. Батов футболистом года считает Алишера
вчера, 15:56
Твиттер Кингс Лиги подшутил над Пике и Ибрагимовичем, выложив фэйковый ИИ-ролик с их поцелуем. Жерар – основатель турнира, Златан – президент итальянского филиала
15вчера, 15:17Фото
Степански сообщил, что успешно перенес вторую операцию
2вчера, 12:15
Защитник Ахильгов покинул «Амкал». Он провел в клубе меньше 2 месяцев и выиграл трофей
вчера, 10:30
Экс-защитник «Зенита» Скроботов о победе над «Динамо» с «Амкалом»: «Обычный матч. Я и до этого их обыгрывал, три раза из трех»
16вчера, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Новичок «Амкала» Алексеев отказал RT ради «Банки» перед стартом сезона: «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане»
вчера, 20:00
Тимур Гурцкая: «Для любой команды РПЛ прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой»
419 ноября, 18:05
Евгений Кузнецов о Медиалиге: «Люди делают крутую тему, кайфуют, тренируются. Сыграть самому? Я же бревно!»
419 ноября, 10:54
Пономарев о победе «Амкала»: «Стыд и позор! Не нужно было опускаться до такого уровня, чтобы какие-то блогеры обыгрывали «Динамо»
1518 ноября, 20:27
«Сборная Брунея, мы ждем тебя. Готовы сами приехать». Президент «Амкала» Герман после победы над «Динамо»
618 ноября, 19:28
Rocket Team Мозгова обыграла Dawgs и встретится с Hoops, AUF выбил Players Club и сыграет с Alikson Team Седоковой. Результаты 1/4 финала Media Basket
117 ноября, 19:40
18 778 зрителей на «Динамо» – «Амкал» – в топ-3 по посещаемости матчей медиакоманд против РПЛ. Рекорд был установлен также на «ВТБ Арене»
117 ноября, 18:41
В матче «Динамо» – «Амкал» будет неограниченное количество замен. При ничьей – серия буллитов
17 ноября, 13:13
На матч «Динамо» – «Амкал» реализовано около 20 000 билетов
217 ноября, 11:51
«Родина Медиа» выбила GOATS, Underground Bizne$ проиграли Players Club. Результаты плей-ин Лига Ставок Media Basket
16 ноября, 19:48