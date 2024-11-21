Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
Президент МФЛ Николай Осипов планирует коллаборацию со сборной России.
«Матч Медиалиги со сборной России становится более реальным? Мы на 2025 год планируем концепцию, которая позволит и сборной России, и медийной сборной сделать праздник для любителей футбола и российских болельщиков. Идем по этому пути», – сказал президент Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ»
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