Все страны БРИКС сыграют на ЧМ по медиафутболу. Турнир пройдет в феврале в ОАЭ

Николай Осипов анонсировал участие всех стран БРИКС на ЧМ по медиафутболу.

«Все страны, которые состоят в БРИКС, если мы говорим об изначальном формате организации, которые и дали название организации, – они все будут принимать участие в нашем чемпионате мира.

Если этот опыт понравится участникам, я думаю, что мы сможем говорить уже о чем-то более регулярном внутри данного состава стран», – сказал президент Winline Медиалиги .

Таким образом, на турнире точно сыграют сборные Бразилии , Китая, Индии и Южной Африки. ЧМ по медиафутболу пройдет в ОАЭ в феврале 2025 года.

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