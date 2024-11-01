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Все страны БРИКС сыграют на ЧМ по медиафутболу. Турнир пройдет в феврале в ОАЭ

Николай Осипов анонсировал участие всех стран БРИКС на ЧМ по медиафутболу.

«Все страны, которые состоят в БРИКС, если мы говорим об изначальном формате организации, которые и дали название организации, – они все будут принимать участие в нашем чемпионате мира.

Если этот опыт понравится участникам, я думаю, что мы сможем говорить уже о чем-то более регулярном внутри данного состава стран», – сказал президент Winline Медиалиги.

Таким образом, на турнире точно сыграют сборные Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки. ЧМ по медиафутболу пройдет в ОАЭ в феврале 2025 года.

Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Китая по футболу
logoсборная ЮАР по футболу
logoСборная Индии по футболу
logoСборная ОАЭ по футболу
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
Чемпионат мира по медиафутболу
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