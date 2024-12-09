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«Планируем много матчей для сборной – Латинская Америка, Поднебесная. Год хотим закончить чемпионатом мира». Осипов о планах на 2025-й

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах на 2025 год.

«На начало весны будут запланировано много международных матчей для сборной России [по медиафутболу], где нашим соперником будут команды с континентов, куда придется полетать – Латинская Америка, Поднебесная.

Будет насыщено: февраль, март, в апреле старт шестого сезона Медиалиги, очень интересное межсезонье летом, потом Кубок Лиги и хочется закончить чемпионатом мира», – сказал Осипов.

Ранее представители Медиалиги говорили, что чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в феврале 2025-го. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Any Given Monday
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
Чемпионат мира по медиафутболу
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