«Планируем много матчей для сборной – Латинская Америка, Поднебесная. Год хотим закончить чемпионатом мира». Осипов о планах на 2025-й

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах на 2025 год.

«На начало весны будут запланировано много международных матчей для сборной России [по медиафутболу], где нашим соперником будут команды с континентов, куда придется полетать – Латинская Америка, Поднебесная.

Будет насыщено: февраль, март, в апреле старт шестого сезона Медиалиги , очень интересное межсезонье летом, потом Кубок Лиги и хочется закончить чемпионатом мира», – сказал Осипов .

Ранее представители Медиалиги говорили , что чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в феврале 2025-го.