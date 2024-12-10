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  • «В Медиалиге тоже многое нельзя. Люди увидели трешток, провокации, за которые нельзя дать леща». Основатель «Народной Команды» рассказал об отношении фанатов к МФЛ
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«В Медиалиге тоже многое нельзя. Люди увидели трешток, провокации, за которые нельзя дать леща». Основатель «Народной Команды» рассказал об отношении фанатов к МФЛ

Сергей Кучер рассказал об отношении фанатов к Медиалиге.

– Почему для новой команды ты выбрал именно медиафутбол?

– Все просто – это была новая история. Не в КФК по огородам бегать, а с трансляциями, медийностью, шумными стадионами. 

Понятно, что всегда было некое отвращение – в медиафутболе много грязи: маты, «я тебя в одном место – ты меня в другое», накрашенные ногти. Не то пальто, короче. И мы решили – давайте попробуем попасть в Медиалигу, чтобы показать правильный фанатизм. 

Начиналось круто – первый матч с «Амкалом» [в 2023-м], грандом и создателем медиафутбола. «Народная» едет на игру в метро – как «Спартак» на ЛЧ в 2006-м. Нас все снимают, все телеграм-каналы пишут. Заходим на стадион, одеты в черное, заряжаем кричалки – будто не футбольная команда, а фанаты. Выходим на поле – целый сектор наших, которые всю Россию объездили со «Спартаком». Просто космос. Побеждаем – 2:1. 

Все: «Вау, это что-то новое в медиафутболе». Думали, так будет каждый матч, но потом начали проигрывать – людей становилось все меньше. В какой-то момент подумал: наверное, мы немного ошибались – решили, что людям нужен фанатизм без грязного трештока, но с красотой на секторе. Выяснилось: ты либо подстраиваешься под правила медиафутбола, либо ты неинтересен. Ты либо строишь сильную команду, которая всех выигрывает – и о тебе говорят, либо занимаешься конфликтами. 

А мы – ни туда и ни сюда. И стали немного неинтересны – и в сообществе, и сами себе. Понимал: что-то мы не туда поехали. 

– Как опытные фанаты спартаковского движа отнеслись к «Народной»? 

– Первую игру – с «Амкалом» – посетило много уважаемых людей, в том числе и те, кто был моим примером. Но они приходили в Медиалигу в уверенности, что там можно делать все – в рамках разумного. А по факту в медиа тоже многое нельзя. 

Второй момент: люди увидели трешток, провокации, за которые нельзя дать леща. Как положено по закону жизни. Была история с Антоном Чужим (игрок «Амкала» после гола показал футболку ЦСКА фан-сектору «Народной» – Спортс’‘). Многие подумали: «Да нет, это [медиафутбол] шляпа какая-то». Типа: «Парни, мы за вас! Смотрим, переживаем по дружбе, но желания ходить на стадион нет». 

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoНародная Команда
logoWinline Медиалига
Сергей Кучер
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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